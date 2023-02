Cinquanta ex giocatori e dirigenti del calcio portopotentino fanno un’emozionante rimpatriata

Allo stabilimento balneare "Blu di Lollo" si è svolta una rimpatriata molto partecipata con i protagonisti del calcio portopotentino tra fine anni Settanta e inizio anni Ottanta. Grazie all’ex giocatore rivierasco Loris Nataloni – che ha chiamato a raccolta ex dirigenti e atleti rossoneri di quel periodo – alla riunione conviviale hanno preso parte circa cinquanta persone. E’ stata l’occasione per ricordare coloro che non ci sono più e che hanno dato molto al calcio locale: tra essi gli allenatori Nicola Bovari (con lui alla guida arrivò la vittoria nel campionato di Seconda categoria e nella Coppa Marche nella stagione 1979-80) e il portorecanatese Marcello Riccetti, i dirigenti Danilo Andolfi, Fabio Sampaolo, Fabio Campetella, oltre al magazziniere Luigi Bovari (Garò). Sono intervenuti i due ex presidenti Mario Bonifacio e Mario Ottaviani, i due ex dirigenti Franco Giacomelli e Bruno Beccacece, i due ex allenatori egiocatori Rino Castellani e Paolo Mataloni. Molti i giocatori di quel tempo che hanno ricordato i momenti più belli di un periodo da incorniciare, convidivendo un momento all’insegna dei grandi tempi passati insieme.