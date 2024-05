Cinquanta famiglie alla "Festa della mamma"

Grande successo per l’iniziativa "Festa della Mamma" organizzata dal Centro per la Famiglia di Civitanova. Il servizio, gestito dall’Asp Paolo Ricci e realizzato all’interno del percorso Civitanova città con l’infanzia, offre costantemente numerosi appuntamenti ed iniziative sempre gratuite per bambini e famiglie; stavolta si è voluto celebrare la mamma, organizzando un pomeriggio di aggregazione all’Oratorio Salesiano. "Quando si lavora in rete tra istituzione comunale, terzo settore, oratorio e famiglie per una cosa bella come la festa della mamma è un giorno davvero felice: e in questa direzione continuiamo a lavorare per la nostra città - ha detto l’assessore Barbara Capponi, presente alla iniziativa -. Proseguiamo nella costruzione di una comunità educante in cui l’amministrazione comunale, con servizi e presidi concreti come quello del centro per la famiglia, sostiene le famiglie sia nelle necessità con apposito sportelli che nel difficile ruolo di essere famiglia oggi". Hanno partecipato all’iniziativa più di cinquanta famiglie, coinvolte dai professionisti dell’Asp Paolo Ricci attraverso momenti di forte condivisione come letture di albi illustrati, creazione di album personalizzati all’interno dei quali è stato possibile disegnare il ritratto della mamma, scrivere le attività più piacevoli. Una delle attività principale che ha coinvolto grandi e piccoli con entusiasmo è stata la piantumazione di basilico. Allestito anche un angolo psicomotorio. Attività racchiuse all’interno del titolo dell’incontro "Coltiviamo Sogni". "Aspettiamo tutti la mattina di domenica a Civitanova Alta , per una passeggiata culturale, pensata per genitori e piccoli alla scoperta del nostro magnifico borgo", ha concluso Capponi. Per prenotazioni centro.famiglia@paoloricci.org o 0733-78361.