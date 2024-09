Cinquanta Porsche d’epoca da Corridonia a Filottrano

La Scuderia Marche Club Motori Storici porterà a Filottrano ben 50 stupende Porsche d’epoca. Il raduno ci sarà domani e vedrà protagonista il Club Motori Storici di Macerata. Alle 9.30 dall’abbazia di San Claudio a Corridonia partirà il raduno di una delle scuderie più ammirate della storia dell’automobilismo, la Porsche. Saranno 50 vetture di ogni epoca che attraverseranno la provincia di Macerata per arrivare nel borgo anconetano dove, ad attenderle, ci sarà il sindaco Luca Paolorossi. E quelle vetture saranno esposte dalle 10.30 alle 11.30 in piazza Garibaldi e in Corso del Popolo, per poi essere stazionate nella prestigiosa Villa Centofinestre, una delle residenze storiche più belle delle Marche. Prima però una visita a Villa Spada, altro grande monumento storico e artistico. "Questo marchio è sinonimo di bellezza, sportività ed eleganza", spiega il presidente della Scuderia Marche Fausto Tronelli. Per l’occasione sarà presente il grande pilota Enrico Fulgenzi con due vetture GT da corsa, che potranno essere ammirate a villa Centofinestre dalle 14.30 alle 17.