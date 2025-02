Cinquanta posti auto e bagni pubblici

Pronti quest’anno 250.000 euro per migliorare l’accoglienza turistica a Recanati. Lo annuncia l’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Roberto Bartomeoli convinto che l’accoglienza "non si ferma solo alla bellezza dei monumenti o alla fama di Leopardi. C’è un aspetto fondamentale che sembra passare troppo spesso inosservato: i bagni pubblici e i parcheggi". Un caso recente ha riguardato i bagni situati in via Badaloni, sotto l’ospedale. Per un po’ di tempo, l’accesso era stato chiuso dall’impresa che è all’opera per la realizzazione della casa di Comunità che sorgerà al fianco dell’ospedale Santa Lucia.

"Grazie alla segnalazione di un cittadino – spiega l’assessore –, il problema è stato risolto ritornando i bagni ad essere fruibili. Ora, però, bisogna puntare alla realizzazione di nuovi bagni pubblici: la zona leopardiana, il centro storico e Villa Colloredo sono tra le aree più richieste". Nei progetti dell’Amministrazione non si parla di semplici strutture: si prevede l’introduzione di bagni autopulenti, moderni e, per la prima volta, a pagamento. "Un’idea che può sembrare impopolare, ma che ha il vantaggio di garantire una gestione più efficace e una manutenzione costante", sottolinea il vice sindaco. E non è solo questione di igiene. Recanati, città di passaggio per molti turisti, ha bisogno di una visibilità dei servizi che sia più evidente. "La nostra sfida sarà rendere i bagni più visibili, in posizioni strategiche, in modo che tutti, cittadini e visitatori, possano facilmente trovarli". Il piano prevede di posizionare strutture moderne e facilmente accessibili vicino ai punti nevralgici della città, come il centro storico, magari in piazza, e la zona vicino a Villa Colloredo, dove il turismo è in costante crescita. Nel centro storico ci sono due bagni, ma rimangono un po’ nascosti: uno in via Cesare Battisti, sotto la scalinata Broglio d’Ajano, e l’altro a Porta cerasa, sotto i giardini.

"Bisogna che troviamo una soluzione per farli proprio sotto il palazzo comunale. Nel fare un po’ di ricerca abbiamo visto un progetto realizzato a Milano, sulla facciata del Duomo, una cosa un po’ bruttina da un punto di vista estetico, però hanno messo un front office con ufficio informazioni turistiche e bagni". Un altro tassello fondamentale di questo rinnovamento urbano è rappresentato dai parcheggi. Un progetto ambizioso, che ha suscitato anche discussioni in passato, riguarda l’area adiacente al Colle dell’Infinito e l’ospedale. Una zona, questa, che potrebbe risolvere uno dei principali problemi di sosta di Recanati, con l’aggiunta di circa 50 nuovi posti auto. "Non sarà necessario investire somme enormi, visto che l’area è già pianeggiante e parzialmente utilizzata, spiega Bartomeoli. L’obiettivo è razionalizzare gli spazi esistenti e migliorare l’accessibilità al Colle dell’Infinito, evitando la congestione all’ingresso dell’ospedale".

Asterio Tubaldi