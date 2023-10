Cinquant’anni di volontariato a Porto Recanati: premiati i soci fondatori e il primo consiglio direttivo

Festa grande per l’Avis comunale "Alberto Giattini" di Porto Recanati, che domenica ha celebrato il 50° anniversario dalla fondazione. Dopo la messa, il corteo si è articolato su corso Matteotti fino al Castello Svevo e al monumento dedicato ai donatori di sangue, per la deposizione delle corone e l’inaugurazione della panchina rossa dell’Aido. All’auditorium Medi si sono succeduti gli interventi della presidente Eleonora Tiseni, del vicesindaco Giuseppe Casali, della presidente provinciale Avis Morena Soverchia, del presidente regionale Avis Daniele Ragnetti e il rappresentante dell’Avis di Fossalta di Portogruaro, gemellata con quella portorecanatese. Poi, sono stati omaggiati i soci fondatori e componenti del primo consiglio direttivo eletto nel 1973: Gianfranco Luconi, primo presidente, Carlo Luconi (anche lui poi presidente), Alba Attorresi, Mario Maggini (anche lui poi presidente), Mario Buffarini, Eraldo Bianchi, Nazareno Giorgetti, Aurora Strinati, Oddo Varoli, Gilberto Tribuiani, Valentino Scalabroni e Vincenzo Zagaglia. A ricevere una targa di ringraziamento anche gli altri presidenti dell’Avis Porto Recanati: Claudio Tullio Bufarini, Franco Mazzieri, l’indimenticato Alberto Giattini, al quale la sezione locale è dedicata dal 2019, e l’attuale Eleonora Tiseni. A seguire, sono stati premiati con la benemerenza oro con diamante: Cesare Sampaolesi, per ben 118 donazioni, e Mario Pigliacampo che ha raggiunto il prestigioso traguardo delle 124 donazioni.