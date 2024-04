Cinque artigiani testimoni del lavoro fatto con passione e competenza

Premio speciale della Cna a cinque artigiani del territorio che, negli anni, si sono distinti per l’impegno e la dedizione al lavoro. Si è svolto al teatro "Gasparrini" di Appignano il premio "Dna Cna, valore artigiano" voluto dalla Cna per celebrare "la storia e la tradizione artigianale locale - come ha sottolineato il presidente Maurizio Tritarelli -. Spesso è venuto fuori dagli stessi artigiani il ruolo fondamentale svolto dalla Cna nel supportare le piccole imprese del territorio nel corso degli anni. Dobbiamo mantenere alto questo forte di senso di appartenenza". Dopo i saluti del sindaco Mariano Calamita e del segretario Cna Marche Moreno Bordoni, a ricevere il premio sono stati Fabrizio Angelucci (artigiano edile di Corridonia), Franco Simonetti (serramentista ad Appignano), Marcello Iommi (termoidraulico a Pollenza), Maria Pia Sorbellini (acconciatrice a Matelica) e Gianroberto Violini (parrucchiere di Cingoli). "Ho iniziato l’attività nel 1975 come specialista piastrellista - ha raccontato Angelucci -. L’ho fatto per 15 anni; di lavoro ne avevo ma per restar tranquillo ho deciso di non ingrandire l’attività e mi sono dedicato alla manutenzione di interni e a piccoli lavori". "La Cna è stata sempre presente quando ne abbiamo avuto bisogno - ha aggiunto Sorbellini -. All’inizio della mia carriera ero ben determinata a fare questo mestiere, mi sono ben formata, prima la scuola, poi l’accademia, poi maestro d’arte e tanti concorsi con moltissime soddisfazioni". Anche Iommi ha espresso la sua gioia per "aver avuto la possibilità di raccontare cosa significa fare il mio lavoro. Oggi molto è cambiato con l’avvento di nuovi materiali e dobbiamo arrangiarci a fare un po’ di tutto", mentre Violini ha rimarcato come durante la cerimonia sia emerso "il Dna degli artigiani storici. Ho ricordato i primi passi nel settore e la cooperativa Salomoni che mi ha permesso di prendere il primo prestito. Abbiamo contribuito ad aggregare altri artigiani attorno alla Cna di Cingoli e insieme siamo riusciti a farci ascoltare dalla politica". La cerimonia è stata condotta dal giornalista Maurizio Blasi.