Cinque clandestini nascosti nel Tir. Quattro scappano alla dogana

Dalla Tunisia fino a Civitanova, un viaggio di migliaia di chilometri e di quasi due giorni per cinque clandestini, tutti di nazionalità tunisina, che sono riusciti a nascondersi dentro un Tir transitato per il porto di Salerno e da lì arrivato ieri mattina in città. È qui che al passaggio in dogana quattro sono scappati e sono in fuga. L’unico fermato è un minorenne, di diciassette anni. Il camion conteneva merce destinata a una ditta italiana che commercia con il nord Africa e il materiale era stato sigillato all’interno del veicolo al momento del carico, secondo quanto emerso da una prima ricostruzione. È in questa fase che i cinque sarebbero riusciti a nascondersi tra gli imballaggi per affrontare prima la traversata via mare e poi il viaggio su strada fino a Civitanova, dove il Tir è transitato per fare dogana e dove il camionista si è accorto del carico umano soltanto quando ha parcheggiato nei pressi di via Pirelli, nella zona industriale. È sceso dal mezzo, ha aperto il portellone sul retro e a quel punto in cinque sono scivolati giù cercando una via di fuga. In quattro ci sono riusciti e al momento sono ancora ricercati mentre il quinto, un minorenne, è stato bloccato. Del ragazzino si sono presi subito cura i medici del 118, il personale della Croce Verde e gli agenti della polizia di Civitanova. È stato anche accompagnato, per effettuare accertamenti sul suo stato di salute, al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova e le sue condizioni sono state giudicate buone nonostante il difficile viaggio affrontato. Il commissariato ha coinvolto, come sempre accade in questi casi, il Tribunale dei Minori di Ancona e i Servizi sociali del Comune di Civitanova in modo che il ragazzino possa essere affidato ad una comunità di accoglienza fintanto che verranno rintracciati i familiari in Tunisia e il sindaco Fabrizio Ciarapica ha firmato ieri pomeriggio la pratica per la presa in carico da parte del Comune. La polizia ha intanto acquisito la testimonianza dell’autista del Tir, che ha riferito di non essersi accorto di nulla e di non aver nemmeno sentito rumori provenire dal retro, e ha ricostruito il percorso del mezzo e della merce. A ieri non erano stati emessi provvedimenti, non erano state mosse accuse di eventuali reati a carico dell’autista del Tir e nemmeno erano stato prese misure di sequestro del veicolo, ma le risultanze delle indagini sono state trasmesse alla Procura di Macerata per l’emissione degli atti necessari a fare luce sulla vicenda. Sono intanto in corso le ricerche per rintracciare i quattro fuggitivi.