"Cinque Comuni, un unico piano. Così ripensiamo alla mobilità"

Per un vizio procedurale il biciplan dovrà essere portato di nuovo in consiglio comunale. Intanto sono ripresi i lavori al parco Europa e c’è stato un incontro per redigere il piano di mobilità sostenibile intercomunale con Osimo, Potenza Picena, Loreto e Castelfidardo". Sono queste le principali novità che fornisce a Porto Recanati l’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Riccetti.

Come stanno procedendo i cantieri in città?

"La settimana scorsa sono ripresi i lavori di riqualificazione al parco Europa: saranno posizionate delle sedute in marmo e verrà installato il mosaico all’ingresso dell’area. Poi scatterà il secondo stralcio dell’intervento: il rifacimento dei vialetti interni e l’inserimento di un nuovo gioco per bimbi. La fine del cantiere è per inizio novembre, se non ci saranno imprevisti".

Quali sono le tempistiche per i lavori al campo sportivo e per quelli al Castello Svevo?

"L’obiettivo è di realizzare la nuova pista d’atletica e lo spogliatoio entro la fine del 2026. La Fidal ha detto di essere interessata a usare la struttura per ospitare i raduni nazionali di atletica, in quanto ci troviamo in una posizione strategica, nel centro Italia. Invece, l’intervento di rifacimento delle mura storiche del Castello Svevo dovrebbe concludersi a fine anno".

Ci sono state nuove assunzioni in Comune?

"Sì, ben tre ingegneri tra Suap, urbanistica e lavori pubblici, oltre a un responsabile informatico che sta modernizzando i sistemi digitali che erano ormai datati. Sull’urbanistica abbiamo ottenuto dal Comune di Macerata la possibilità di avere il responsabile dell’ufficio, l’ingegnere Michele Cittadini, non più part-time ma full-time".

Per quanto riguarda la raccolta differenziata?

"Ci sono problematiche segnalate al Cosmari, visto che l’efficienza del servizio non ci soddisfa. In realtà i problemi non riguardano la differenziata quanto i servizi accessori, come lo spazzamento delle strade e la rimozione delle erbacce sui marciapiedi".

Ha aggiornamenti sul biciplan?

"Il discorso l’ha preso in mano l’ingegner Cittadini: ha predisposto la documentazione che mercoledì è stata inviata alla Provincia, perché non era stata richiesta la verifica preliminare di assoggettabilità a Vas (Valutazione ambientale strategica). Non appena la Provincia risponderà con un parere, riporteremo il biciplan in consiglio comunale per l’approvazione. C’è stato un vizio formale: il precedente funzionario, Patrizia Iualè, aveva riportato nella delibera di approvazione del biciplan che non era necessario lo screening a Vas, in base a una legge della Regione Toscana. E’ stato un suo errore tecnico. L’opposizione ora ci dirà ‘ve lo avevamo detto’, ma ci eravamo fidati del nostro funzionario".

C’è altro?

"Pochi giorni fa c’è stato un incontro per un piano di mobilità sostenibile intercomunale: abbiamo ottenuto un finanziamento regionale, come ente capofila, per redigere il documento che comprende pure Osimo, Castelfidardo, Loreto e Potenza Picena. Saranno definiti gli assi viari che collegano le cinque cittadine e l’attenzione sarà sui parcheggi scambiatori".

Giorgio GIannaccini