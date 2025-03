Cinque defibrillatori in città. A lezione di primo soccorso

"Insegniamo alla cittadinanza a riconoscere un malessere, capire qual è il problema e agire di conseguenza. L’importante per fare la cosa giusta è non avere paura, e conoscere gli strumenti che si hanno a disposizione". Fabrizio Gentili, presidente del consiglio di quartiere di Corneto, ha organizzato un incontro durante il quale Sistino Tamagnini, dell’associazione Cives, associazione provinciale di infermieri per emergenza, ha insegnato a comportarsi correttamente in situazioni di arresto cardiaco o problemi respiratori.

Gentili racconta la serata ed evidenzia che "è fondamentale chiamare i soccorsi al 112, o meglio ‘uno uno due’, oltre che sapere che esiste un’applicazione, ‘Where are u’, che consente di individuare il punto in cui una persona si sente male, smistando la richiesta di soccorso a chi di dovere nella maniera più veloce ed efficace possibile. Può essere usata anche senza parlare, proprio per funzionare anche in situazione di pericolo".

Macerata ha cinque defibrillatori pubblici, installati nell’ambito del progetto Macerata Cardioprotetta: uno è ai giardini Geppino Micheletti alle Vergini, uno a Corneto nel piazzale vittime del terrorismo, uno in via Natali a Sforzacosta, uno a Piediripa a fianco della chiesa e uno a Villa Potenza, anche lì a fianco della chiesa. Gentili spiega che "questi incontri servono a far capire alle persone come chiamare ed indirizzare correttamente i soccorsi, mandando il personale giusto senza far allungare i tempi. L’app ‘Where are u’, che abbiamo imparato a conoscere, è attiva su tutto il territorio e ottimizza i tempi di soccorso e manda il personale sanitario necessario, che sappiamo essere carente in tutta la regione".

In occasione dell’inaugurazione dei defibrillatori pubblici, racconta Gentili, "faremo anche altri incontri, in base alle possibilità e alle richieste che ci perverranno. Va fatto capire che non bisogna aver paura in situazioni d’emergenza. Se si conoscono le possibilità che si hanno si sa anche intervenire prontamente".

Lorenzo Fava