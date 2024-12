Cinque eventi culturali di deSidera: riflessioni tra letteratura e musica

Cinque nuovi appuntamenti culturali, tra conoscenza e riflessione, compongono il cartellone della terza edizione di "deSidera. A proposito di stelle", l’iniziativa voluta dall’assessore comunale alla Famiglia e alle Politiche giovanili, Marco Caldarelli. Al centro degli eventi, in programma tra la fine di dicembre e gli inizi del nuovo anno, dibattiti su tematiche differenti, dalla letteratura alla poesia, dalla saggistica alla musica, quest’anno sotto il titolo de "Il labirinto, lo specchio, l’eroe".

Si parte domani, alle 21, con il saggista Gregorio Vivaldelli ospite al teatro Lauro Rossi: il celebre biblista e dantista, capace di coinvolgere il pubblico in ognuna delle sue serate, interverrà sul tema "Desiderare perché desiderati. Suggestioni bibliche". "Il festival di quest’anno, articolato in cinque giornate, è portatore di un’ambizione non banale e mira a diventare un punto di riferimento per la comunità – spiega l’assessore Marco Caldarelli –. Si tratta di un’iniziativa aperta e senza particolari recinti dove il criterio di scelta degli eventi e degli ospiti non è vincolato a logiche politiche, ma piuttosto alla passione e al gusto di ciascuno di noi, dove l’arte e la cultura diventano strumenti di crescita e arricchimento personale".

"L’obiettivo – continua Caldarelli – è attrarre un pubblico eterogeneo e stimolare dibattiti su temi di rilevanza sociale. Anche la terza edizione di ‘deSidera’ si preannuncia come una rassegna vivace e coinvolgente, capace di attirare l’attenzione non solo degli appassionati di cultura, ma di tutti". Dopo questo primo incontro si continuerà con le altre iniziative in calendario (i dettagli saranno condivisi più avanti): il 15 gennaio con il teologo di Comunione e Liberazione, Juliàn Carron, che proporrà una riflessione su "Vivere senza paura nell’età dell’incertezza"; il 18 marzo arriverà a Macerata il filosofo, saggista e psicanalista Umberto Galimberti, che parlerà di "Quando la vita era governata dal cuore: emozioni e sentimenti nell’era della tecnica" e racconterà come il sentimento non sia una dote naturale, ma da acquisire e accrescere culturalmente. Il 19 marzo, invece, sarà la volta di Guido Garufi con "Il labirinto. Lo specchio. L’eroe" nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti; a chiudere il festival con "Moderno sarà lei", titolo del suo libro, sarà Gianluigi Paragone, giornalista, conduttore televisivo ed ex politico italiano. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.