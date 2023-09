Cinque furti notturni in pochi giorni: l’ipotesi è che sia un ladro seriale

Negli ultimi giorni ben cinque furti sono avvenuti, tutti a tarda ora, lungo Porto Potenza Picena e hanno visto nel mirino attività commerciali e stabilimenti balneari. E da quanto emerge, dietro a tutto ciò ci sarebbe lo zampino di un ladro seriale, che in un caso è stato pure immortalato dalle telecamere di videosorveglianza privata. Ma ciò fa seguito a una lunga scia di colpi, iniziata già a luglio e che sta proseguendo senza sosta, mettendo in allarme la cittadinanza e i commercianti. Fatto sta che nella notte tra domenica e lunedì si è registrato un furto ai danni del ristorante-chalet Zolfo. E proprio la stessa attività è stata poi rivisitata anche la notte successiva dal balordo. "La prima volta ha sfondato una porta in vetro e quindi ha aperto la cassa, arraffando circa 2mila euro di incassi - spiega il titolare Andrea Zucconi -. Mentre il giorno dopo ha forzato una finestra, per poi rubare 50 euro di spicci dalla cassa. Non è mai piacevole quando ti entrano nel tuo locale, anche se è una cosa che metti in conto. In entrambe le occasioni le telecamere interne lo hanno inquadrato ed era lo stesso soggetto: la prima volta portava un cappuccio in testa, mentre durante il suo secondo raid aveva il volto scoperto. Comunque è un tizio giovane, sui vent’anni, vestito con una tuta". Entrambi gli episodi sono stati denunciati alla caserma dei carabinieri di Porto Potenza. Mentre nella notte tra martedì e mercoledì ci sono stati furti ai danni di altre tre attività commerciali: alla rosticceria Solero il ladro ha aperto una finestra e da lì si è portato via 50 euro di fondo cassa. Sempre nelle stesse ore, qualcuno è entrato con lo stesso modus operandi nella parrucchieria Jenny & Janet di via Rossini e poi allo chalet VirgolaZero1, rubando quel poco che ha trovati. Tutti questi furti sono stati denunciati ai carabinieri. Ma non solo, perché da luglio sono state attaccati altri chalet, negozi e pure degli appartamenti. Ad esempio, nello stabilimento Giamirma "abbiamo subito cinque volte la visita del ladro, che ogni volta sfondava una porta-finestra del locale – racconta i titolari -. In due occasioni è riuscito a rubarci dei soldi che tenevano nel cassetto, per fortuna poca roba". Inoltre, furti all’interno degli chalet Solero, Giribeach e L’Ancora, mentre al Nettuno il ladro è stato visto ed è fuggito a mani vuote. In città c’è ora tanta apprensione di cittadini e commercianti per questa escalation infinita di furti, che sembra riconducibile a un solo individuo.

Giorgio Giannaccini