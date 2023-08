Cinque giorni dedicati al patrono Domani via ai festeggiamenti con i nostri poeti dialettali

Teatro dialettale, musica, divertimento e l’immancabile fiera che riempie le vie del centro.

Al via domani la cinque giorni di appuntamenti che scandiranno le festività di San Giuliano. Si parte alle 17, nel cortile di Palazzo Conventati, con "Dialettando insieme", l’incontro con i poeti dialettali Cesare Angeletti ’Cisirino’, Tóto Fusari, Luciano Magnalbò, Mariella Marsiglia, Fernando Pallocchini, Gilberto Sacchi e Giuseppina Trippetta, cui seguirà la merenda offerta dal Cif e dalla Norcineria Altonera.

Si prosegue lunedì, dalle 16 alle 20 in piazza della Libertà, con "San Giuliano dei bambini" animazione, truccabimbi, zucchero filato e gelato, e dalle 18 anche pizza, gratis per tutti i piccini. Alle 21 musica con il gruppo rock maceratese Wet Floors e alle 22.30 lo show de "I Lucchettino", ovvero i maghi Luca Regina e Tino Fimiani. Ancora musica e intrattenimento martedì, sempre in piazza della Libertà, alle 21, con l’Alceo Swing Band e alle 22 con il Family Show. al via la tradizionale fiera con 300 bancarelle che, dal pomeriggio, riempiranno il centro storico, corso Cavour, viale Puccinotti, viale Trieste, piazza Mazzini, piazza Annessione, via Garibaldi, via Tommaso Lauri, via Matteotti e piazza Cesare Battisti. In piazza della Libertà, alle 17 è prevista l’apertura della ’Bancarella delle tradizioni’ del CIF con la presentazione di "Un’etichetta per san Giuliano" opera dell’artista Valerio Valeri e, dalle 18, con la vendita del fischietto in terracotta. Alle 19, invece, spettacolo delle Koreos Majorette che si esibiranno per le vie del centro storico con partenza dai Cancelli di piazza Annessione mentre alle 21, in piazza della Libertà, concorso nazionale Miss Blumare e alle 22.45 dj set Luca Moretti e Nicola Pigini.

Fino a giovedì, inoltre, alla Galleria degli Antichi forni verrà allestita, su iniziativa della Pro loco Macerata, la mostra d’arte "Triennale del colore". Nel giorno di San Giuliano, oltre al proseguimento della tradizionale fiera, il programma dei festeggiamenti si concluderà alle 20, sempre in piazza della Libertà, con la presentazione di alcune squadre sportive della città, tra cui la Maceratese Calcio, la CBF Balducci di volley femminile e Macerata Pallavolo di volley maschile e alle 22 gran finale con 90 Mania.