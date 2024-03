Cinque incontri per i genitori

"La benzina degli affetti: le relazioni positive e le emozioni". È il tema del primo dei cinque incontri gratuiti, progettati dall’Age (Associazione Italiana Genitori) Corridonia, che si terrà oggi (dalle 21) al centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli Amici", in via Cavour. Per l’occasione a salire in cattedra sarà la psicologa e psicoterapeuta Consuelo Fortuna dell’associazione di promozione sociale Praxis di Macerata. "Esploreremo il mondo delle relazioni e delle emozioni in un’era in cui la tecnologia modifica il tessuto della nostra connessione umana – illustrano gli organizzatori –. Comprendere e gestire le emozioni dei nostri figli è fondamentale per aiutarli a navigare attraverso le sfide della vita".