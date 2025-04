Cinque pattuglie identificano più di 140 persone

Fine settimana di controlli, identificate dai carabinieri oltre 140 persone. Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno effettuato un servizio a largo raggio per il controllo del territorio. Sono stati attuati, in particolare, posti di controllo sulle principali arterie stradali e in prossimità dei luoghi ritenuti più a rischio e i controlli sono stati effettuati anche in alcuni locali. Nel corso dei controlli sono state impiegate 5 pattuglie sul territorio, che hanno controllato 140 persone, di cui 112 già note alle forze dell’ordine e 30 stranieri. Elevate una multa e una infrazione al codice della strada.