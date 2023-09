Cinque punti stasera a Morrovalle in Consiglio Comunale

Dopo l’estate è pronto a riunirsi, il Consiglio comunale di Morrovalle. La nuova seduta è stata fissata per stasera dalle 21.15 all’auditorium Borgo Marconi e saranno cinque i punti previsti all’ordine del giorno che verranno analizzati. Si inizierà dall’approvazione del verbale relativo alla precedente seduta consiliare, dopodiché l’assise entrerà nel vivo con la discussione sulla presa d’atto del documento unico di programmazione (Dup) inerente al triennio 2024-2026. Un passaggio verterà anche sulla ratifica della delibera di giunta comunale numero 130 datata 28 agosto dell’anno in corso, poi si andrà a parlare delle variazioni al bilancio di previsione con riferimento alle annate 2023-2025. Come ultimo argomento, figura un altro tema relativo al bilancio, ovvero il via libera al bilancio consolidato relativo all’esercizio 2022.