Cinque serate da tutto esaurito. Quote dei campi scuola abbassate grazie a parte del ricavato

Un grande successo moltiplicato per cinque: è questo il bilancio del tradizionale "Spettaculu de Carnuà", allestito dall’Azione Cattolica di Corridonia con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Parrocchia dei Santi Pietro, Paolo, Donato e della sezione locale dell’Avis.

Nella cornice del teatro "Lanzi" tutte le sere, dal 9 fino al 13 febbraio, il palco è stato animato da spettacoli colorati con protagonista, inoltre, il pubblico coinvolto dall’entusiasmo e la bravura dei tanti giovani e giovanissimi che si sono esibiti. L’evento fu ideato oltre mezzo secolo fa dall’indimenticato don Vincenzo Cappella ed anche in questa edizione è stato capace di coniugare coniugheranno, danza e recitazione con sotto i riflettori partecipanti di ogni età, i quali hanno donato degli attimi di spensieratezza e risate a coloro che sedevano poltroncine rosse del teatro.

"Cinque serate divertenti e spensierate", ha sottolineato il sindaco Giuliana Giampaoli, nel ringraziare per l’impegno profuso l’Azione Cattolica. che ha ribadito. "Un’edizione esplosiva – così l’hanno definita gli organizzatori –, siamo ritornati proprio ai vecchi tempi, registrando il tutto esaurito ogni sera, una grande risposta di pubblico che dopo la pandemia non era più successa. Agli spettacoli hanno partecipato un centinaio di giovani con un’età media che andava dalla quinta elementare alla terza media, oltre alla presenza dei gruppi musicali e del Club del Sorriso. Parte del ricavato verrà utilizzato per tenere basse le quote dei campi scuola".

