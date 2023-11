Al via la rassegna "Vizio Letterario", organizzata nel Caffè dello Sport, a Potenza Picena, con la collaborazione dell’Accademia dei Calaginosi. Saranno cinque serate dedicate alla lettura di altrettanti libri, in presenza degli autori. Per ogni appuntamento, i titolari del bar consiglieranno il drink giusto da abbinare ai vari incontri, tutti previsti di giovedì, alle 21.30. Il primo appuntamento domani con Marino Severini, storico cantante dei Gang, presenterà "Dio quel giorno era malato", con l’introduzione di Pier Marino Simonetti. Il 16 novembre Antonio De Signoribus proporrà il suo libro "Il ceppo di Natale", accompagnato da Roberto Marconi. Il 24 novembre, sarà la volta di Alessandro Moscè con "La casa dei tetti rossi", che dialogherà con Cinzia Canale. Il 30 novembre ci sarà il giornalista Valerio Moggia con il suo volume "Storia popolare del calcio". A chiudere, il 14 dicembre, Luca Pakarov con "Cesco e il grande tossico".