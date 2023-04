Cinquemila presenze al Lauro Rossi

Oltre cinquemila presenze hanno caratterizzato la stagione teatrale al Lauro Rossi che si è appena conclusa ed è stata la prima realizzata nella sua interezza dopo la proposta forzatamente ‘a frammenti’ della pandemia. Sono state 17 le serate proposte dal Comune in collaborazione con Amat in un programma in bilico tra le esperienze più consolidate della scena e gustose novità. "Una stagione di qualità – è il commento dell’assessore Katiuscia Cassetta – che ha raccolto successo di pubblico e di critica. Il Lauro Rossi, punto di riferimento per il territorio grazie anche alla lunga tradizione, rappresenta un luogo di comunità aperto a tutti in cui si cresce, ci si incontra e ci si confronta ma nel contempo è anche uno spazio di riflessione. Siamo già a lavoro per la prossima stagione e ci auguriamo che sia ancora più ricca e possa accogliere nuove tendenze, nuovi gusti e compagnie nazionali e locali che lavorano da anni, con costanza e passione, in teatro". Tanti i volti popolari che hanno animato la stagione teatrale appena conclusasi, da Stefano Massini a Massimiliano Gallo, Franco Branciaroli, Umberto Orsini, Lino Guanciale, Francesco Montanari, Nancy Brilli e Chiara Noschese, attori molto noti diretti dai più interessanti registi della scena, da Pier Luigi Pizzi a Ferdinando Bruni, da Leo Muscato a Ivan Cotroneo. È stata una stagione che ha spaziato dalle commedie al classico “Edipo Re” - in un allestimento di rara forza visiva che ha consentito anche il coinvolgimento di tanti studenti della città - fino alla danza, con l’ospitalità dell’Aterballetto, la più importante compagnia italiana.

Emozionante l’esito della proposta di teatro per ragazzi e per le famiglie che ha visto in scena le più importanti esperienze artistiche della scena nazionale; una proposta tutt’altro che scontata guidata dal desiderio di valorizzare al massimo anche questo settore, strategico per la formazione di una vera cultura teatrale nei più giovani.