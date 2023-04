Cinquento firme per Morgoni candidato sindaco

di Giorgio Giannaccini

In una ventina di giorni sono oltre 500 le firme raccolte a favore della candidatura dell’ex deputato Mario Morgoni a sindaco (in quota Pd), in vista delle elezioni amministrative che ci saranno il prossimo anno a Potenza Picena. Questi i primi risultati dell’iniziativa che è stata avviata in città da tre giovani concittadini, e cioè Ilenia Principi (membro dell’assemblea regionale dei dem), Edoardo Gregori e Alessandro Ceccotti, i quali avevano presentato lo scorso primo aprile un appello pubblico – con tanto di petizione – per sostenere la candidatura di Morgoni. Numeri al momento per nulla banali, tant’è che il gruppo di lavoro (inizialmente composto solo da loro tre) si è ora allargato a cinque, con l’ingresso di altri due giovani potentini: Luca Belardinelli e Lorenzo Elisei. Non solo, pure il Pd locale ospiterà un loro banchetto – allestito per raccogliere le firme – durante l’incontro con la cittadinanza previsto domenica mattina, alle 10, su Traversa Torresi a Porto Potenza. "L’idea di sostenere la candidatura di Morgoni era nata in realtà a marzo – spiega Principi –. E le oltre 500 firme che abbiamo raccolto sono un risultato tangibile sulla grande figura politica di Morgoni, che è stato sindaco di questa comunità per dieci anni. Nei giorni scorsi ci sono stati diversi cittadini che, malgrado siano di destra, hanno comunque voluto dare il proprio appoggio a Morgoni (nella foto). Questo perché riconoscono come lui sia stato in passato un buon sindaco, al di là delle ideologie politiche che contano relativamente a livello comunale. Inoltre, tra i firmatari ci sono persone più adulte (dai 50 ai 70 anni), ma anche altri abbastanza giovani (tra i 30 e i 35 anni)". Principi aggiunge, quindi, che la raccolta "proseguirà fino alla fine di maggio e dopo dovremo fare il punto. Anche perché Morgoni non ha ancora sciolto le riserve se vorrà candidarsi o no per questa tornata elettorale. Noi crediamo che la sua candidatura sia necessaria per ricreare una nuova classe dirigente, in modo da amministrare un paese che oggi versa in pessime condizioni. Basta pensare ai fondi europei che stanno arrivando: serve una persona di esperienza per non perdere questa opportunità". Fatto sta che prende sempre più piede l’ipotesi di uno scontro serrato a due per le elezioni amministrative del 2024, ovvero tra Morgoni e il sindaco Noemi Tartabini, dopo che Fratelli d’Italia ha annunciato che vuole riproporre una candidatura bis del primo cittadino uscente.