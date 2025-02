Cinquina, Tolentino dilaga. Chiesanuova, grave ko

Chiesanuova 1 Tolentino 5: Ajradinoski, Ciottilli (10’st Perini), Russo (27’st Sfasciabasti), Palladini, Canavessio, Monaco, Pasqui (19’st Vitucci), Tanoni, Sbarbati (30’st Morettini), Mongiello, Persiani. All. Mobili

TOLENTINO: Bucosse, Stricker, Tizi (40’st Salvucci), Strano, Badiali (19’st Peluso), Tomassetti, Manna, Tortelli, Moscati (30’st Cicconetti), Capezzani (32’st Massini), Lovotti (40’st Giandomenico). All. Passarini

Arbitro: Antonuccio di Roma

Reti: 21’, 13’st e 24’st Tortelli, 26’ Sbarbati, 44’ Capezzani, 29’st Peluso

Note: ammoniti Ciottilli, Palladini, Mongiello, Persiani, Bucosse, Tizi; corner 5-7; recupero 1’ e 4’

La domenica più bella, in virtù dell’iniziativa benefica pro Anffas Sibillini (donati 2mila euro), si tramuta in debacle calcistica per il Chiesanuova, ko più grave in tre stagioni di Eccellenza. Il Tolentino dilaga 1-5 con la tripletta di Tortelli e infligge la prima sconfitta al "Sandro Ultimi" ai biancorossi. Il passivo è eccessivo nei confronti di un Chiesanuova capace di reagire sotto 1-0 e poi 1-2, crollato però dopo il tris subendo tante reti quante ne aveva incassate fino alla vigilia. Il team di Mobili cade dopo 6 gare e si allontana da K-Sport e Maceratese, mentre il Tolentino conferma la sua pericolosità esterna (7 vittorie) e bissa la cinquina fatta al Fabriano. Con una prova di assoluta qualità tecnica, giocando a memoria, il gruppo di Passarini rimane quarto e si porta a -4 dai rivali.

Cronaca. Le squadre entrano in campo accompagnate dai ragazzi dell’Anffas, per 20’ non accade nulla, quindi Tortelli primo estratto, bel destro da fuori e 0-1. Reazione furiosa e 5’ dopo Sbarbati di testa impatta, tutto da rifare. Il Tolentino cresce e allo scadere Capezzani lo riporta avanti.

La ripresa si apre con un gol annullato a Mongiello per offside dubbio, poi è Sbarbati a mangiarsi il 2-2. Al 13’ Tortelli secondo estratto, diagonale preciso e 1-3 che spacca la partita. I cremisi trovano più spazi e diventano ancora più imprendibili. Da corner al 24’ Tortelli capitalizza la sponda di Strano, terzo estratto per la mezzala. Il pokerissimo lo firma al 29’ il neoentrato Peluso infiocchettando un’azione avvolgente.

Andrea Scoppa