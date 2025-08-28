Cinture e cellulare, aumentano le multe

Polizia locale sempre più attiva nell’ambito della sicurezza stradale e dei controlli, cresce il numero delle infrazioni. Tra il primo gennaio e il 26 agosto, gli accertamenti per violazioni al Codice della Strada sono passati da 11.778 nel 2023 a 13.272 nel 2024 fino ai 13.613 nel 2025, con un progresso complessivo del 15,6% in tre anni (+12,7% tra 2023 e 2024 e +2,6% tra 2024 e 2025). I totali degli accertamenti sono riferiti al medesimo periodo per tutti e tre gli anni, mentre la specifica per tipologia di violazione confronta l’intero 2023, l’intero 2024 e il periodo primo gennaio – 26 agosto 2025, evidenziando una crescita significativa nelle infrazioni più pericolose. Controlli mirati hanno colpito i comportamenti a maggiore impatto sulla sicurezza. Per la mancata revisione, con sanzione di 173 euro e annotazione sulla carta di circolazione, i casi sono stati 57 nel 2023, 172 nel 2024 e 232 nel 2025 (+307% rispetto al 2023).

Le cinture non allacciate, con multa di 83 euro e decurtazione di 5 punti sulla patente, hanno visto 13 casi nel 2023, 55 nel 2024 e 157 nel 2025 (+1.108%). L’uso del cellulare alla guida, sanzionato con 250 euro e sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi, è passato da 3 casi nel 2023 a 9 nel 2024 e 43 nel 2025 (+1.333%). La mancata copertura assicurativa, con multa di 866 euro e sequestro del veicolo, è stata rilevata 13 volte nel 2023, 68 nel 2024 e 100 nel 2025 (+669%).

La guida senza patente, sanzionata con 5.100 euro e fermo del veicolo per 3 mesi, ha registrato 4 casi nel 2023, 5 nel 2024 e 14 nel 2025 (+250%), mentre i cantieri stradali non autorizzati, con multa di 866 euro e rimozione delle opere, sono stati zero nel 2023, 1 nel 2024 e 9 nel 2025. Nel 2025, 47 verbali hanno comportato il ritiro del documento di guida. Sul fronte incidenti i dati indicano stabilità con segnali di crescita nel 2025 (dato parziale). Nel 2023 la polizia locale ha rilevato 245 incidenti totali, di cui 111 con feriti (2 in prognosi riservata e 1 oltre 40 giorni), mentre nel 2024 sono stati 251 gli incidenti rilevati, con 122 feriti (due in prognosi riservata). Nel periodo in esame si contano 193 incidenti rilevati dalla polizia locale, di cui 79 con feriti (uno in prognosi riservata e 2 oltre 40 giorni).

La riorganizzazione del Nucleo Operativo Pronto Intervento e Sicurezza ha introdotto un’aliquota mobile che rileva stabilmente gli incidenti stradali; durante gli orari di servizio c’è sempre una pattuglia dedicata all’infortunistica, garantendo rilievi più tempestivi e qualificati. L’uso di nuovi strumenti portatili ha velocizzato le verifiche e le contestazioni su strada, mentre a breve sarà acquistato un nuovo selettore elettronico, installato su un veicolo di servizio, che effettuerà controlli dinamici sui mezzi in circolazione, segnalando in tempo reale mancanze di assicurazione o di revisione, rafforzando ulteriormente l’efficacia dell’attività operativa.

"Non è la quantità delle multe a fare la differenza – ha commentato il comandante Cristian Lupidi –, ma la loro efficacia. Colpiamo i comportamenti che mettono a rischio la vita, dall’uso del cellulare alla mancanza di assicurazione o di revisione, con controlli mirati e costanti. Siamo presenti anche nel perseguimento dei reati e la città ci riconosce come una forza pronta a intervenire su molte criticità del territorio, non solo sul Codice della Strada. Ogni pattuglia, ogni intervento e ogni rilevazione contribuiscono a rafforzare la sicurezza reale e percepita, a vantaggio di tutti i cittadini".