Ciocchetti si candida a sindaco: squadra di giovani

Stefano Ciocchetti annuncia la sua candidatura alle prossime elezioni comunali di Cessapalombo. Libero professionista, laureato in informatica e specializzato in fotografia per i beni culturali, è organizzatore dell’Appennino Foto Festival e svolge l’attività di guida ambientale escursionistica. Ha ereditato dal nonno Mario Ciocchetti, maestro e figura storica di Belforte del Chienti, l’impegno civile e la volontà di ascoltare le persone. Da prima del sisma del 2016, ha scelto di stabilirsi a Cessapalombo, dove ha trasferito residenza e attività. "Scelsi questo luogo perché amavo stare a contatto con la natura – spiega –, ma quello che non pensavo era di trovare una comunità così unita e attiva che mi ha fatto sentire parte di essa, diventando la mia seconda famiglia. Dopo un lavoro durato mesi, fatto di incontri e ascolto con i cittadini, si è andata a formare una bellissima squadra composta da molti giovani e persone con esperienze amministrative alle spalle che hanno a cuore il futuro di questo paese e che sono guidati dalla passione che solo chi abita e vive questi luoghi può mettere in campo. Infatti, tutte le persone che hanno deciso di credere in questo progetto hanno un legame forte e vivono stabilmente nel comune è questo secondo noi fa la differenza. Le armi più importanti in questi piccoli centri sono ascolto e partecipazione attiva della popolazione alle scelte delle amministrazioni, perché la prima cosa da fare è aiutare chi qui ancora ci vive e ci lavora dando loro un motivo per rimanere e progettare un futuro. In un secondo momento cercare di invertire le dinamiche dello spopolamento e attirare nuove famiglie. Bisogna investire sui servizi dall’assistenza medica, all’istruzione, alla connettività. Ho molto a cuore il turismo: dobbiamo puntare su quello lento e di prossimità evitando i grandi afflussi delle zone più note dei Sibillini".