Cioccolata e laboratori per i piccoli

Nell’aria si sente già l’odore del cioccolato e Recanati si appresta domenica a "Ciocc’altro", una giornata di festa con musica, laboratori per bambini e approfondimenti sui temi del Commercio Equo e Solidale. In piazza, la mattina e nel pomeriggio, ci sarà Willy Wonka sui trampoli e il suo aiutante Umpa Lumpa con un laboratorio per bambini (510 anni) a cura di VisionAria, scuola di circo e danza aerea di Ancona mentre all’atrio comunale la festa sarà allietata dal concerto degli allievi della scuola di musica B. Gigli accompagnati dal maestro Caterina Perna. Nel pomeriggio musica by Dj Angel e alle 16 al loggiato comunale "Fave di cacao, semi di piselli... cosa piantiamo?", laboratorio didattico per bambini a cura dell’associazione Pian-ti-amo Recanati insieme a Trucca Minnie con Tanita Truccabimbi, palloncini e animazione. Alle 17, all’Aula Magna del palazzo comunale presentazione del libro "Consumi o scegli?" a cui sarà presente l’autore Alessandro Franceschini, presidente di Altromercato. La festa si chiude alle 18.15 in piazza con "Moodoo’s Acoustic Duo" in concerto: pop rock internazionale e italiano.