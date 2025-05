"Ciommei e Marcorelli. Tolentino riparte da loro"

È tempo di "Spazio Mari": sabato e domenica, a Tolentino, torna la seconda edizione della rassegna, a cura dell’associazione culturale Zagreus. Quest’anno è dedicata al ricordo di due grandi tolentinati: Cesare Marcorelli (1881 – 1948), caricaturista e pittore, zio di Luigi Mari (quest’ultimo rimane il nume tutelare di un’azione di riscoperta di alcuni importanti personaggi e storie della città e del territorio) e Giorgio Ciommei (1937 – 2024), incisore e artista. Il cartellone è stato presentato ieri, al Politeama, da Edoardo Costantini e Michele Polisano di Zagreus, con l’assessore alla cultura Fabio Tiberi. Presenti anche gli eredi di Marcorelli, il dottor Gabriele Marcorelli con la figlia Michela (Cesare era zio di Gino, padre di Gabriele) e i figli di Ciommei, Francesco e Laura.

Due giornate ricche di appuntamenti, tra live talk e visite guidate, professori ed esperti. "Bisogna ripartire dai fondamentali – ha esordito l’assessore -. Queste due figure fanno parte del dna della nostra comunità". Spazio Mari quindi diventa veicolo di valorizzazione. "La rassegna è ideata e pensata innanzitutto per i tolentinati – ha aggiunto Costantini -, per riscoprire due grandi artisti". Il tutto con il prezioso aiuto delle loro famiglie; basti pensare al lavoro di manutenzione e ristrutturazione delle opere del primo, alla cura con cui viene tenuta la Casa Museo. Si inizia sabato, alle 10 al Politeama, con "II convegno su Tolentino, paesaggi e patrimoni culturali", in cui interverranno Alessandro Carlorosi, direttore dell’associazione Paesaggio dell’Eccellenza Ets, l’artista Alex Urso, direttore della galleria Fiuto Art Space di Ripatransone, Annalisa Trasatti, coordinatrice dei servizi del Museo tattile statale Omero, e la prof. Unimc Francesca Raffi; Daniela Simoni, direttrice del Centro studi e Casa Museo Osvaldo Licini, il prof Unimc Roberto Cresti, la professoressa Ilaria Gobbi, docente di storia dell’arte e Laura Mocchegiani, responsabile scientifica della Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata. Alle 18 "Sempre più in là", live talk su Cesare Marcorelli con il pronipote Giulio, e i prof. Maria Letizia Paiato dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, e Manuel Carrera dell’Accademia di Belle Arti di Carrara.

Infine monologo di Francesco Casadidio. Domenica dalle 9.30 visite guidate alla casa e alla pinacoteca Marcorelli (gratuite, ma su prenotazione al 3755995865, raggiungibile anche tramite WhatsApp, o sui canali social Instagram e Facebook di Zagreus). Alle 21, al Politeama, "Incompiuti, come me", da una citazione di Ciommei; oltre al direttore artistico della Biennale dell’Umorismo Enrico Maria Davoli, interverranno la prof. Marilena Pasquali, storica dell’arte e presidente del Centro studi Giorgio Morandi di Bologna, Giacomo Mora, allievo e amico di Ciommei, senior animator alla Walt Disney Animation Studios, e Alberto Marcelletti, amico e collaboratore dell’artista. La serata vedrà la voce del narratore Simone Maretti impegnata in un recital, dedicato e ispirato alle opere di Ciommei, scritto da Polisano. Ingresso libero fino a esaurimento posti.