Cionci e Fusaro sono da sold out

"La situazione storico- filosofica che caratterizza i nostri tempi": questo l’impegnativo tema che sabato ha riempito la sala consiliare del Comune. Hanno parlato dell’argomento il filosofo Diego Fusaro e il dottor Andrea Cionci che hanno saputo intercettare l’attenzione e coinvolgere il pubblico presente. L’iniziativa è stata promossa dalla Commissione comunale Cultura presieduta da Gianluca Crocetti e rientra nel quadro degli incontri ’Filosofarte’. Ha coordinato i lavori Nello Serbolisca, del Birrificio Oaken di Perugia, main sponsor del convegno. Crocetti ha introdotto i lavori sottolineando, con Fusaro, "l’importanza del Cristianesimo nel tempo di un tecnicismo dominante e soprattutto di fronte a una Unione europea che vuole cancellare le radici cristiane della nostra cultura per favorire il transumanesimo". "Nei tempi in cui la tecnocrazia e il pensiero unico sembrano prevalere sulla libertà dei singoli, la persona è stata trasformata in merce acquistabile a un prezzo imposto dal mercato e i desideri vengono riconosciuti come diritti", i due relatori hanno stimolato una riflessione su ciò che sta accadendo e sul senso della vita.

Giuliano Forani