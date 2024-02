Cipolla: il porto deve restare di chi lo vive

Pierluigi Cipolla è il nuovo presidente de ‘Il Madiere’, il sodalizio che riunisce le sette associazioni diportistiche civitanovesi. Succede a Gianni Santori, che continuerà ad impegnarsi nel sociale all’interno del ‘Gruppo di Acquisto Solidale Gaia’, e al suo fianco ci saranno il vicepresidente Luigi Luciani, il segretario Lucio Ciarroca, il tesoriere Giuseppe Ciotti e i consiglieri Paolo Piantoni, Amadio Properzi e Cristian Ilari. Classe 1952, velista, già vicepresidente del Club Vela, Cipolla è anche il presidente di ‘Ricordi d’Amare’.

Perché ha deciso di accettare questo incarico?

"Ero vicepresidente - e conosco bene la storia di questa associazione e del porto che è un po’ la mia seconda casa, anche se non sono di Civitanova (è originario di Milano, ndr). Ho sempre lottato per il porto e non mi piaceva il fatto che finisse in terze mani, senza che rimanesse nulla della socialità che c’è qui. Il porto è di chi lo vive, poi sarà da sistemare, migliorare, ma lo possiamo fare anche noi. L’associazione ‘La Marina’, ad esempio, ha provveduto a proprie spese a rinnovare il pontile".

Quali sono i vostri obiettivi?

"La protezione del porto resta sempre la priorità. Saranno i tecnici a decidere le modalità, ma il problema qui è rappresentato dai venti da 0 a 23 gradi che con le mareggiate creano danni a pontili e imbarcazioni. Poi, proporremo le varie iniziative portate avanti in questi anni, come ‘A pesca con mamma e papà’, ‘Lo sgombro d’oro’, ‘Il palio dei pontili’ e ‘La giornata ecologica’".

Che tipo di eredità lascia Santori?

"L’amalgama tra le associazioni e la forte collaborazione".

Francesco Rossetti