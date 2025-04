Cipolletta saluta il Comune

Grande festa per il portopotentino Claudio Cipolletta che ieri ha compiuto 65 anni e ha così svolto il suo ultimo giorno di lavoro, dopo aver rivestito per quasi trent’anni la mansione di protocollista ufficiale del Comune di Porto Recanati. Per questo i colleghi e il sindaco Andrea Michelini hanno voluto brindare alla sua pensione, oltre a ringraziarlo per essere sempre stato un punto di riferimento e per aver ricoperto il proprio ruolo con la massima serietà, collaborazione e disponibilità verso tutti.

A Porto Recanati era arrivato nel 1999 come dipendente del Settore I (Affari generali) e in precedenza aveva lavorato nel Comune di Castelfidardo. Ieri mattina è stato un momento davvero toccante con i colleghi che gli hanno regalato uno smartwatch e una maglia con la scritta ironica "Da oggi in poi il mio capo è solamente mia moglie". Ma ora comincerà un nuovo e bellissimo capitolo della sua vita.