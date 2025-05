Circo contemporaneo ad Agreste

Ad Agreste, in località Fontenoce di Recanati. spazio di residenza artistica ideato e diretto da Fabiana Ruiz Diaz, acrobata e anima creativa del Circo El Grito, situato in Contrada Santa Croce a Recanati, torna la magia del circo contemporaneo. Da giovedì a domenica prossimi, "Agreste Infesta", una festa dedicata al circo contemporaneo, alla musica dal vivo, al cibo condiviso e all’incontro tra artisti e pubblico. Tra gli spettacoli in programma, l’onirico e visionario "Un Amour en Couleur" del Circo El Grito, il raffinato gioco di musica e clownerie "Buster Bagatelle" di Nicolò Toschi, le incursioni poetiche di Tony Santiago e le sorprendenti macchine sceniche de "Il Respiro della Manovella" che trasformeranno Agreste in un piccolo universo incantato. Ogni sera, dopo gli spettacoli, la festa continua con concerti dal vivo sotto le stelle al suono di fisarmoniche, ottoni, archi e percussioni. Spazio anche al cinema con la proiezione speciale del documentario "Da Tramandare la Luce alla Stella", Saranno presenti food truck, giochi in legno per bambini e spazi di convivialità pensati per tutte le età.