Circo contemporaneo e concerti. Quattro giorni con "Agreste INfesta"

Torna "Agreste", spazio di residenza artistica ideato e diretto da Fabiana Ruiz Diaz, acrobata e anima creativa del Circo El Grito, in contrada Santa Croce a Fontenoce, a pochi minuti dal centro storico di Recanati. Da giovedì a domenica prossimi è tempo infatti di "Agreste INfesta", quattro giorni dedicata al circo contemporaneo (senza l’uso di animali), alla musica dal vivo, al cibo condiviso e all’incontro tra artisti e pubblico. "Una festa che è anche una dichiarazione d’intenti: portare l’arte fuori dai centri urbani, restituirla alla terra e alle persone, renderla accessibile, viva, vicina", spiegano gli organizzatori.

Tra gli spettacoli in programma, l’onirico "Un amour en couleur" del Circo El Grito, il gioco di musica e clownerie "Buster Bagatelle" di Nicolò Toschi, le incursioni poetiche di Tony Santiago e le macchine sceniche de "Il respiro della manovella" di Bottega Imata. Ogni sera, dopo gli spettacoli, la festa continua con concerti dal vivo sotto le stelle: il pubblico potrà danzare sull’erba al suono di fisarmoniche, ottoni, archi e percussioni. Spazio anche al cinema con la proiezione speciale del documentario "Da tramandare la luce alla stella", realizzato dalla regista argentina Sofía Busquets, che guida dentro la vita del Circo El Grito attraverso lo sguardo di una bambina nata nella troupe. Saranno presenti food truck, giochi in legno per bambini e spazi di convivialità pensati per tutte le età.

"Agreste nasce come centro di creazione e sperimentazione, con una sala prove, uno chapiteau (tendone da circa), un’arena all’aperto e un’officina scenica immersi nel paesaggio rurale marchigiano – continua il gruppo –. Ma è soprattutto un progetto culturale che crede nella possibilità di scoprire uno dei più caratteristici linguaggi artistici, coinvolgendo scuole, amministrazioni, associazioni e cittadinanza in un processo continuo di dialogo e condivisione". E Agreste INfesta rappresenta il momento in cui tutto questo lavoro prende forma pubblica. "Una festa fra amici e amiche in mezzo alla natura", anticipa Fabiana Ruiz Diaz.

Per raggiungere Agreste, lasciare l’auto nella piazzetta del bar Twin Fun Bar di fronte al benzinaio Ip vicino a Clementoni e prendere la navetta. Per maggiori info e programma completo www.spazioagreste.com (ingresso riservato ai soci, tesseramento in loco, 3 euro). In tutti i quattro i giorni lo spazio aprirà alle 17. Si parte giovedì con Bottega Imata, "Il respiro della manovella" alle 17.30 e alle 18.30, alle 19 Tony Santiago in "Un payaso un busca de la risa" e alle 20.45 sarà la volta del Circo El Grito in "Un amour en couleur". Stesso programma domenica. Venerdì idem, con l’aggiunta alle 21.45 di "Buster Bagatelle" di Nicolò Toschi all’arena e alle 22.30 Fabio Guandalini in Cane sciolto in Musiche dal mondo. Sabato invece alle 22.30 arriva la Royal Circus Ostrica con un concerto-spettacolo comico musicale.