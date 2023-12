Circo, lo show di Ruiz Diaz in anteprima al "Feronia"

Arriva l’ultimo speciale appuntamento del 2023 con il grande circo contemporaneo al teatro Feronia di San Severino. Questa volta protagonista è la co-direttrice artistica della rassegna e del Stabile di Innovazione Circense: Fabiana Ruiz Diaz. Sabato (dalle 20.45) va in scena, in anteprima nazionale, il nuovo spettacolo firmato Circo El Grito che debutterà poi a gennaio nella prestigiosa Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Un appuntamento fortemente voluto da Ruiz Diaz come segno di riconoscenza verso la comunità settempedana che ha accolto calorosamente lo Stabile di innovazione circense. Titolo provvisorio è "Altrove", lo spettacolo è un limpido esempio di circo di creazione in cui Ruiz Diaz propone un viaggio onirico in cui musica e volo si fondono per donare allo spettatore uno sguardo nuovo verso ignoti stati di coscienza. I virtuosismi della disciplina aerea eseguiti da una delle principali interpreti europee di questa tecnica e realizzati in un contesto notturno, celebrano un’atmosfera di mistero e meraviglia, innescando nel pubblico uno stato di sospensione e contemplazione. I colpi di scena che punteggiano questo dramma circense gentile sono improntati a un’ironia delicata, una narrazione immaginifica, avvolgente, sintesi di teatro e circo. "Dalla esperienza di LiminaL – spiega Ruiz Diaz – il mio primo progetto personale realizzato con la collaborazione artistica di Raffaella Giordano, approdo a questo nuovo lavoro con una maggiore consapevolezza. Nella vita il percorso della crescita a volte è speculare a quello del palcoscenico". La rassegna di nouveau cirque continuerà al Feronia nel 2024 sempre con un appuntamento al mese. Si ricomincia il 20 gennaio con la Compagnia blucinQue e l’anteprima di "Coppelia Project #1". Biglietti (intero 12 euro, ridotto 8) in prevendita alla Pro Loco e in vendita al botteghino del Feronia dalle 18 di sabato. Informazioni: Pro Loco San Severino 0733 638414 (da martedì a domenica 9-12.30 e 16-19), www.comune.sanseverinomarche.mc.it, botteghino del Feronia 0733 634369, Amat 071. 2133600 o www.amatmarche.net.