Circolazione modificata per i lavori in via Zorli, prorogata l’ordinanza

Prorogata fino al 31 marzo l’ordinanza della polizia locale per i lavori in via Zorli. Per tutte le 24 ore, in via Zorli divieto di transito sulla rampa con uscita in via della Pace, disattivazione temporanea del semaforo, divieto di sosta dall’intersezione con via Maffeo Pantaleoni al civico 21, limite di velocità a 30km/h, senso unico alternato a vista dall’intersezione con via Maffeo Pantaleoni al civico 62, diritto di precedenza nei sensi unici alternati per i veicoli che si immettono in via Zorli da via Pantaleoni, dare precedenza nei sensi unici alternati per i veicoli in uscita che si immettono in via Pantaleoni, temporaneo stop da via Zorli e obbligo di proseguire diritto verso via Pantaleoni per i veicoli provenienti dal tratto senza sbocco di via Zorli.