Circolo Acli in festa per la nuova sede

Festa grande domani al circolo Acli Addolorata "Insieme" di Recanati perché sarà inaugurata la nuova sede, completamente ristrutturata dopo gli interventi di recupero post-sisma 2016. "Un traguardo importante per la nostra comunità – annuncia soddisfatto il presidente del circolo, Dario Ragni –, che testimonia la resilienza, l’impegno e la forza di ricostruire insieme dopo le difficoltà. Questa nuova sede rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che vorranno condividere momenti di crescita, cultura e solidarietà, un luogo che, oltre a essere il cuore pulsante del nostro circolo, diventa anche un simbolo di speranza per tutta la comunità di Recanati e delle zone colpite dal terremoto. Con questo importante passo, il Circolo Acli Addolorata Insieme rinnova il suo impegno verso il territorio".

Il programma prevede la presenza del vescovo Nazzareno Marconi, che celebrerà la messa alle 11.30, e subito dopo il taglio del nastro dei nuovi locali alla presenza del sindaco Pepa e con l’intervento del presidente nazionale Acli, Emiliano Manfredonia.