Circolo Aldo Moro: le battaglie e gli ideali di Tina Anselmi nel libro di Anna Vinci

Oggi alle ore 21, nel teatro della chiesa di Collevario, il circolo Aldo Moro di Macerata organizza il secondo degli “incontri d’autunno” per presentare il libro ’Storia di una passione politica’ di Anna Vinci (prefazione di Dacia Maraini) che racconta la vita di Tina Anselmi. Sarà illustrato da Albertina Soliani, già parlamentare, amica e collega di Tina Anselmi e dalla parlamentare maceratese Irene Manzi. Dalla prefazione di Dacia Maraini: “Fu impossibile non schierarsi racconta Tina Anselmi a proposito della sua scelta nel settembre 1943, quando appena diciassettenne, nella marca trevigiana, aderì alla lotta partigiana. Da allora l’impegno politico non l’ha mai abbandonata. Il suo impegno continuò sempre in difesa della democrazia e delle donne“.

Battaglia dopo battaglia, attraverso le sue parole, raccolte in anni di amicizia da Anna Vinci, emerge il ritratto di una donna sempre con la schiena dritta.