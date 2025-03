Circolo Arci e nuova libreria. Il centro riparte dai giovani

Una nuova libreria indipendente e un nuovo circolo Arci sono le gemme di questa primavera della gioventù maceratese. Orfana del festival dell’illustrazione e del fumetto Ratatà, interrotto dopo la quinta edizione del 2018 e risorto lo scorso anno a Jesi, la scena controculturale locale, dopo il 2020, ha perso spazi di riferimento come il circolo Muffa e Locanda Malagel in piazza Mazzini.

Il centro pulsante della nuova scena giovanile maceratese è largo Affede, dove finora ha svolto la funzione di aggregatore Ginetta, che non è solo un bar ma anche un ritrovo dove leggere giornali, riviste e libri, fuori dal ritmo vorticoso del consumo. Leonardo Romanelli, proprietario del locale, ha deciso di aprire, a pochi passi, la libreria indipendente "La cicogna triste", insieme ai due giovani soci Niccolò Siniscalchi e Petra Nocchi. "La nostra idea – racconta Siniscalchi – è creare un polo culturale, grazie alla vicinanza tra le due strutture, che faciliterà la circolazione delle persone, tra eventi e presentazioni".

Con i suoi 9mila studenti universitari, Macerata è una Bologna in miniatura, che ha un suo autonomo circuito comunicativo, collegato alla controcultura, all’arte di ricerca e di avanguardia. Ne sono espressione non solo le case editrici locali, che "La cicogna triste" ha deciso di ospitare sui suoi selezionatissimi scaffali, tra cui Quodlibet, Giometti & Antonello, Argolibri, ma anche il gruppo teatrale Rebis, il master di illustrazione Ars in fabula e il festival I fumi della fornace, altrettanti partner della libreria.

Altro spazio che aspira a diventare un polo culturale alternativo è il nuovo circolo Arci Gramaccia, che Zarife Ibraimovska, Manuele Marani e Stefano Teodori apriranno dopodomani, ore 18.30, in viale Leopardi 8. Il programma dell’inaugurazione sarà un assaggio delle attività su cui punta il locale: laboratori interattivi, dj set e live. Gramaccia sarà anche un cineclub Ucca, con proiezioni il martedì o il mercoledì a cura del videomaker Teodori. Previsti, infine, laboratori per illustratori e mostre con artisti internazionali a cura di Claudia Palmarucci (Premio Andersen per l’illustrazione).

"Negli ultimi anni abbiamo perso molte opzioni culturali – spiega Ibraimovska – per questo abbiamo deciso di aprire il nostro circolo".