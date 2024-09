Circolo burraco. Fontana Cito è presidente

Maria Fontana Cito è stata eletta presidente del "Circolo Aps Domina Burraco" di Civitanova. La nomina risale ad alcuni gironi fa . Rinnovato anche il consiglio direttivo, composto quindi anche dal vice presidente Roberto Garofalo e dai consiglieri Gabriella Marucci, Eleonora Pizzicara, Michele Dentamaro, Manila Martinelli e Ketti Galassi.

Il circolo è nato nel novembre del 2005, con il presidente Franco Pistilli.

L’appuntamento per il gioco allora (una novità in quegli anni) era una volta alla settimana nei locali del ristorante "Invito" del Conte Sabatucci, all’ombra del Gran Viale omonimo scortato dai secolari pini mediterranei. Negli anni si sono susseguiti molti altri presidenti e molti altri consiglieri. Sono cambiate anche le sedi di gioco.

Attualmente gli appassionati si ritrovano il martedì sera (alle 21,30) nella sede sociale comunale (il Centro Civico), in via Ginocchi nel quartiere Risorgimento.

Le prenotazioni vanno fatte al numero 338-8189875. Maria Fontana Cito è nota in primis per la passione della poesia. È autrice di numerosi libri ed ha vinto vari premi. Ama la lettura e la scrittura, è attenta al sociale e le piace stare con amici e conoscenti per trascorrere in leggerezza il tempo libero.

Ennio Ercoli