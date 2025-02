Circolo Colsalvatico. Un’esposizione per don Giussani

"In occasione del 20esimo anniversario della salita al Cielo del Servo di Dio don Luigi Giussani (22 febbraio 2005), il circolo culturale Tullio Colsalvatico di Tolentino propone un breve ed introduttivo percorso di conoscenza della sua figura umana, religiosa e sociale con la mostra "Dalla mia vita alla vostra"". A dare l’annuncio è il circolo stesso. L’esposizione, curata da Comunione e Liberazione, allestita nell’atrio del Palazzo Sangallo, in piazza della Libertà, potrà essere visitata da domani (sabato) al 20 marzo. Domani alle 10 ci sarà una breve presentazione con illustrazione pubblica. La mostra sarà visitabile ad ogni orario della giornata per l’intero periodo. Persone o piccoli gruppi che desiderano essere accompagnati nella visita possono contattare via whatsapp il numero 3290833095.