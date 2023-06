Circolo padel, fondi per l’Ainmo

Si chiama "Hawaian Padel Party" l’iniziativa che andrà in scena domenica al Circolo padel Porto Recanati, nel segno della solidarietà. E’ quanto hanno organizzato i Padellisti Anonimi, ovvero un gruppo di amici (Andrea Montella, Giulio Morbidelli, Andrea Pirozzi, Luigi Crisci) che ha deciso qualche mese fa di riunire uomini e donne con la passione per questo sport in modo da raccogliere fondi a sostegno dell’Ainmo (Associazione italiana Neuromielite). La manifestazione partirà alle 17 e si concluderà alle 23, con tutti i partecipanti che, a ritmo di musica, dovranno giocare vestiti in tema prettamente hawaiano. Va ricordato che l’Ainmo è una realtà nata di recente e nello specifico si occupa delle malattie dello spettro della neuromielite ottica.