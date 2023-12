Circolo Vela, premio al merito sportivo:: "Per i nostri 60 anni"

Stella di bronzo al merito sportivo per il Circolo Vela Porto Recanati da parte del Coni. L’onorificenza viene concessa per premiare atleti, dirigenti e società che si sono distinti nel dare lustro allo sport italiano. "Sono molto contento di questo importantissimo premio – dice il presidente del circolo portorecanatese, Eugenio Fanini – che arriva nello stesso anno del nostro sessantesimo compleanno, a coronamento dell’impegno che la nostra associazione ha portato avanti in tutti questi anni di attività, istruendo generazioni di ragazzi allo sport della vela".