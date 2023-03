Circonvenzione di incapace a Camerino: “Si è fatto consegnare 25mila euro da una disabile”

L'uomo aveva conosciuto la donna sui social e si è fatto consegnare 25mila euro, secondo l'accusa (foto generica)

Camerino (Macerata), 17 marzo 2023 – Un siciliano avrebbe approfittato di una disabile, facendo leva sulle sue debolezze e fragilità per convincerla a dargli oltre 25mila euro in poco più di un mese. Per questo ora lui, il siracusano 51enne Edoardo D’Angelo, è sotto processo per circonvenzione di incapace. I fatti sarebbero avvenuti a Camerino tra la fine del 2020 e il gennaio 2021.

Lei, una 31enne che soffre di patologie gravi, a causa delle quali subisce un rallentamento delle funzioni psicomotorie, aveva conosciuto il siciliano tramite Facebook. I due avevano iniziato a scriversi, si erano inviati anche delle foto e la donna non aveva nascosto la sua condizione di salute. A un certo punto, a dicembre, l’uomo aveva cominciato a lamentarsi di gravi difficoltà economiche, affermando che stavano per staccargli la luce e inviandole una foto di un frigorifero vuoto, dicendole che era il suo. Con l’avvicinarsi del Natale, si era mostrato anche rammaricato perché impossibilitato a comprare i regali ai figli.

Così era riuscito a farsi mandare 700 euro dalla donna. A gennaio però le richieste erano aumentate: via via D’Angelo si sarebbe fatto accreditare varie somme ricaricando la carta postepay, e a un certo punto avrebbe anche chiesto 25mila euro per comprare un’auto, pagare l’assicurazione e altre spese connesse. Senza auto, avrebbe spiegato alla sua amica, non poteva fare nulla, e in ogni caso le avrebbe restituito tutto perché in procinto di incassare alcune somme. Tra promesse, messaggi affettuosi, pieni di vezzeggiativi, la donna si era persuasa e gli aveva inviato prima tremila euro, poi 700, poi duemila; avrebbe persino fatto un bonifico da 19mila euro alla concessionaria di auto, facendosi prestare dei soldi dai familiari, come suggerito da lui. Ma all’ennesima richiesta di D’Angelo, che a fine gennaio avrebbe preteso altri 3.500 euro, la donna si sarebbe finalmente confidata con la sorella. I familiari della camerte avevano subito denunciato tutto ai carabinieri e per fortuna erano riusciti almeno a riavere i 19mila euro dalla concessionaria. Concluse le indagini, l’uomo è finito sotto processo e ieri si è tenuta la prima udienza. La donna si è costituita parte civile con l’avvocato Giovanna Sartori.