Circuito del Chienti e Potenza. Un secolo di storia dei motori

La rievocazione storica del Circuito del Chienti e Potenza per moto d’epoca, che si svolge in questi giorni in provincia, rende onore a una delle manifestazioni sportive che un secolo fa pose l’entroterra maceratese all’attenzione nazionale. Il Circuito del Chienti e Potenza, infatti, fu organizzato la prima volta nel 1924 su iniziativa dell’Unione Sportiva Tolentino, all’epoca presieduta da Senatore Vecchietti. In quegli anni a Tolentino le corse in motocicletta erano molto seguite in quanto in tutte le più blasonate competizioni gareggiava il corridore locale Primo Moretti (1890-1945), nativo di Camporotondo, ma tolentinate di adozione, che proprio in quegli anni si distinse nella massacrante Milano-Napoli e avviò l’attività della celebre concessionaria Guzzi a Macerata.

L’iniziativa fu ben accolta dal Moto Club Italiano, tant’è che il Circuito fu iscritto nel calendario nazionale come prima prova del campionato italiano di velocità. La gara si svolse domenica 23 marzo su un percorso stradale ad anello con partenza ed arrivo a Tolentino e passaggi a San Severino, Serrapetrona e Belforte. Poco più di 36 chilometri, da ripetersi otto volte, per complessivi 296 chilometri. Vinse il toscano Celeste Cantarini, che in sella alla sua Harley-Davidson 1000 cc. Dei 38 piloti iscritti si presentarono al via in 33 e solo in 17 tagliarono il traguardo. Uno degli assenti alla partenza fu proprio Moretti, infortunatosi ad una gamba alla vigila della gara. Il campione locale ebbe comunque modo di rifarsi nelle due edizioni successive vincendo nella propria categoria con la Guzzi 500 cc. In quegli anni Tolentino vantava anche un altro giovane campione del motociclismo, Vittorio Conti (1901-1988), che affiancò all’attività agonistica anche quella di imprenditore, avviando una fabbrica di motociclette, "Moto Conti", rimasta attiva a Tolentino fino al 1931.