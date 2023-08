"Circuito del Chienti e Potenza" Oltre sessanta motociclisti in pista

Successo per la 27esima rievocazione del circuito Chienti e Potenza per moto d’epoca del CaemScarfiotti. "Un fine settimana ideale: il nuovo format della manifestazione motociclistica, prova del circuito tricolore Asi, ha registrato ampi consensi", affermano gli organizzatori. Una tre giorni, da venerdì a domenica "toccando" Castelraimondo, Camerino, Pioraco, Fiuminata, Serravalle, i piani di Montelago, San Severino, Serrapetrona, Caccamo e Belforte, con oltre sessanta motociclisti da molte regioni e l’attrice Sara Ricci come madrina. In piazza della Libertà a Tolentino, dove è stata scattata la foto di gruppo, si è svolta la presentazione dei protagonisti e delle loro moto, di cui ben 15 costruite prima del 1930. Nella classifica assoluta ha prevalso il tolentinate Riccardo Lombardelli su Vespa VN1T del 1955, nella omologata Asi il settempedano Gian Paolo Paciaroni su Benelli Leoncino del 1957, tra i Giovani la fiorentina Jessica Nardi su Sunbeam mod.5 del 1926, nella femminile la pesarese Luciana Veddovi su GannaPython Rouge Sport del 1933. Il 7° Memorial dedicato al compianto Luca Lausdei è stato consegnato dalla sorella Lucilla al tolentinate Annibale Mari, presente con una Moto Guzzi Sport 14 del 1930.