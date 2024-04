Circuito e inaugurazione del monumento a Scarfiotti

Domani si tiene il secondo appuntamento stagionale del "Caem". Si tratta della 27ª edizione della manifestazione per auto d’epoca denominata "Dal bel mare al bel monte", che mette in palio il 13° Memorial Arnaldo Giammarini. L’iniziativa prende il via dalla nuova sede del sodalizio a Montecassiano dove dalle ore 8.30 alle ore 9.30 è previsto il ritrovo. La partenza delle auto d’epoca è fissata per le ore 10. Suggestivo il percorso tra le colline maceratesi di circa 50 km che toccherà Villa Potenza, Forano, Appignano, Chiesanuova, Treia, San Lorenzo, Marciano, Cesolo, San Severino, Selvalagli, Castelraimondo per raggiungere il kartodromo "Feggiani". Qui si procederà a due serie di prove di abilità per un totale di 18 tratti, che concorreranno alla stesura delle classifiche. Al termine (ore 12.30), alla presenza dell’autore, si procederà all’inaugurazione del monumento in marmo dedicato a Lodovico Scarfiotti, opera dell’artista Fernando Caciorgna. Infine, pranzo al kartodromo e premiazioni.

m. g.