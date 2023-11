Ciro, il ’paparazzo’ che ha raccontato la città con la sua Canon

Un’ondata di commozione ha accompagnato in città la notizia della morte di Ciro Lazzarini. Una processione di gente nella sala funeraria di San Marone, dove è da ieri esposta la salma, e social zeppi delle sue foto, di messaggi di cordoglio e ricordi del ‘paparazzo’ che per decenni ha raccontato la città attraverso gli scatti della sua inseparabile Canon. Si chiamava Girolamo, ma era per tutti Ciro. Aveva 87 anni e, ancora, in sella alla sua bicicletta scorrazzava indomito per le vie del centro, percorrendo corso Umberto nel tragitto tra casa sua e il Palazzo comunale, di cui ha raccontato gli eventi più significativi, conquistandosi la simpatia e la fiducia di tutti i sindaci che lo hanno conosciuto. Mercoledì sera il suo cuore s’è fermato. Ha trascorso il pomeriggio davanti al pc ad archiviare foto e intorno alle 18 è uscito per andare in farmacia e poi dal dentista. E’ salito in macchina, ma dal parcheggio non s’è mai mosso. Un infarto lo ha colpito appena si è messo al volante e la moglie Diana se ne è accorta all’ora di cena quando, non vedendolo rientrare, ha cominciato a chiamarlo al cellulare e poi, preoccupata, è uscita sotto casa vedendo che la sua bici e la macchina erano ferme al loro posto. Non ha notato Ciro nell’auto, ormai senza vita. A fare la tragica scoperta è stato un vicino. La sua morte ha colto tutti di sorpresa. Nonostante la veneranda età stava bene, pedalava, continuava a presidiare le manifestazioni istituzionali. Qualche giorno prima era stato in gita sul lago Maggiore e le foto della vacanza sono le ultime pubblicate sulla sua pagina Facebook, dove ha raccontato la città attraverso gli scatti degli eventi pubblici, e non, e con tutte le sfumature che solo lui sapeva cogliere. Ciro è stato un figlio generoso della Civitanova più vera: cecchettaro, milite della Croce Verde del primo corso (anno 1972), socio Avis e donatore, collaboratore della Fototeca comunale. Se c’era qualcosa che poteva fare per la sua città, diceva presente. Lo hanno amato tutti e ora mancherà quel suo ‘ciao Momò’ con cui salutava sorridendo chi incontrava, mantenendo sempre intatto quello suo spirito verace sfoggiato anche quando davanti alla sua macchina fotografica si sono messi in posa personaggi importanti. Lascia l’adorata moglie Diana, l’amore della sua vita con cui aveva tagliato il traguardo dei 60 anni di matrimonio. Oggi alle 14.45 i funerali, nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a San Marone, poi la salma verrà cremata, come da sue volontà.

Lorena Cellini