Cirulli, lampo da tre punti. La Maceratese torna in vetta

MACERATESE

1

OSIMANA

0

MACERATESE: Gagliardini; Ciattaglia (35’ st Del Moro), Mastrippolito, Lucero, Vanzan; Bongelli, Nasic (40’ st Gomis), Bracciatelli (30’ st Grillo), Oses (15’ st Albanesi), Cognigni, Vrioni (15’ st Cirulli). All. Possanzini.

OSIMANA: Santarelli; Falcioni; Patrizi, Marchesini (44’ st Sasso), Fermani;Borgese, Micucci, Bambozzi (24’ st Mosquera; Alessandroni, Mafei, Minnozzi (35’ st Triana). All. Labriola.

Arbitro: Copelli di Mantova.

Rete: 36’ st Cirulli.

Note: spettatori circa 1000; ammoniti Mastrippolito, Bongelli e Del Moro nella Maceratese, Micucci, Marchesini, Mosquera e Borgese nell’Osimana; angoli 4-0; recupero 2’+7’.

La Maceratese balza solitaria in vetta alla classifica nel segno di Mirco Cirulli. Subentrato nella ripresa, dopo un primo tempo in cui la squadra di Possanzini ha premuto ma creato poco, il bomber biancorosso ha mandato al tappeto una coriacea Osimana, che ha fatto soffrire non poco la squadra di casa. Nel secondo tempo Maceratese più rapida nella manovra e alla fine meritevole della vittoria. Oltre a Cirulli in evidenza l’intera difesa e a centrocampo Bongelli. Cognigni ha dato vita ad un’autentica battaglia senza esclusione di colpi contro l’esperto Patrizi.

La cronaca. La Maceratese parte forte e al 9’ Cognigni serve un assist d’oro per Oses che manda di poco alto sull’uscita disperata di Santarelli. Poi la gara si assesta su ritmo lenti e per vedere un’altra conclusione degna di nota occorre aspettare il 29’, quando Vrioni si accentra e impegna con un rasoterra piuttosto debole Santarelli. Al 38’ ci prova Bracciatelli, pallone che sorvola la traversa. Ben più vivace la ripresa. Al 7’ occasionissima per l’Osimana: Mafei si destreggia bene al limite dell’area fra un nugolo di avversari e lascia partire un bolide che si stampa sul palo. Passata la paura la Maceratese diventa più intraprendente e pericolosa. Al 12’ diagonale di Vrioni di pochissimo sul fondo. Possanzini mette nella mischia Albanesi e Cirulli e l’offensiva dei locali si fa asfissiante. Al 23’ assist di testa di Ciattaglia per Lucero che, sempre di testa, spedisce di poco sopra la traversa. Al 27’ ancora Ciattaglia, cross per Albanesi che da ottima posizione manca l’impatto con il pallone. Il gol è nell’aria. Al 36’ Albanesi trova lo spiraglio per servire Cirulli che controlla e con un preciso diagonale fa secco Santarelli. Nei restanti minuti e nel lunghissimo (7’) recupero l’Osimana si riversa in avanti, ma la Maceratese erge un muro insormontabile e per Gagliardini non ci sono pericoli. E al fischio finale giocatori in festa davanti alla curva degli ultras, da cui esplodono addirittura fuochi artificiali.

Mario Stoccuto