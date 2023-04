"Citiamo in giudizio Croce Azzurra e Bianca"

"Alla vendita dello Zanella sarà subordinata la riqualificazione dell’area circostante il Castello Svevo, e a tal proposito possiamo dare notizia che, fallito il tentativo di mediazione obbligatoria, l’ente ha citato in giudizio sia la Croce Azzurra sia la Croce Bianca per detenzione senza titolo con contestuale richiesta di risarcimento danni".

Lo afferma l’amministrazione di Porto Recanati, tramite un comunicato, che fa seguito all’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 durante lo scorso Consiglio comunale. Inoltre, la maggioranza fa sapere che "per quanto riguarda il Kursaal, in bilancio è stato finanziato il collaudo tecnico e funzionale dell’opera, con una spesa prevista di 3mila euro e un fondo apposito di 30mila per la progettazione di tutte le opere necessarie a rendere finalmente fruibile il cineteatro.

Tale progetto è indispensabile per il reperimento dei fondi. Nel 2024 si prevede l’intervento di riqualificazione e bonifica del Capannone Nervi (ovvero si tratterebbe del primo stralcio) per il quale stiamo attendendo la consegna del progetto già affidato".

g. g.