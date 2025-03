"Città a misura di bambini è il mio obiettivo"

di Lucia GentiliFar diventare Tolentino una "Città amica delle bambine e dei bambini". È tra gli obiettivi dell’assessore Benedetta Lancioni, già consigliera di Tolentino Popolare, con delega a politiche sociali e giovanili e istruzione. Si è insediata a metà febbraio. "Questo mese è stato per lo più di ascolto e rielaborazione, per riprendere e portare avanti quanto iniziato dal precedente assessore e pensare a nuove progettualità". Sabato è andata in scena la manifestazione contro la violenza sulle donne "Mai più…sta’ zitta" ed è iniziato il ciclo di appuntamenti "Tieni a mente" targato G.al.t. Gruppo Alzheimer Tolentino. Entrambi organizzati in collaborazione col Comune. "Stiamo lavorando alla nuova edizione de "Il nostro festival" dedicato ai giovani, previsto per maggio – prosegue Lancioni –, in concomitanza con la Notte dei musei, ma il format sarà diverso rispetto all’anno scorso; la tematica è in corso di definizione. Stiamo predisponendo il trentennale del Centro Arancia, il 9 maggio. Il mio intento, al di là della giornata in sé, è cercare di promuovere nell’arco dell’anno le tante attività svolte da questa struttura residenziale e centro diurno per persone diversamente abili".Il nuovo assessore, assistente sociale e mamma, punta in particolare sui bambini. "In due anni e mezzo di mandato mi piacerebbe portare a casa questo risultato: inserire Tolentino nella rete delle città amiche delle bambine e dei bambini", continua. I Comuni che ne fanno parte si impegnano a realizzare e avviare una serie di azioni finalizzate alla tutela, alla promozione e alla concreta attuazione e diffusione dei diritti di bambini e ragazzi, sanciti dalla Convenzione internazionale di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, assumendo il bambino come parametro per una città a misura di tutti i cittadini. "Vogliamo fare sempre più progetti a favore delle famiglie – aggiunge –. C’è stato un incontro con l’Ambito territoriale sociale anche per attivare percorsi sull’adolescenza, per sensibilizzare su tematiche come bullismo, cyberbullismo e uso dei social. Tutto questo ovviamente senza dimenticare le attività sull’invecchiamento attivo; a settembre inizierà un progetto di psicomotricità al centro sociale ricreativo per anziani con la fisioterapista Tina Staffolani. Un nodo da risolvere sarà sistemare alcune strade, e abbattere quindi le barriere, per chi passeggia in carrozzina, per bambini e disabili". Il 5 aprile, ai giardini di viale Buozzi, saranno piantati nuovi alberi per i nuovi nati del 2024, con la partecipazione delle lettrici volontarie di Nati per leggere. "Hanno lavorato insieme gli assessorati di ambiente, cultura e servizi sociali, con il consigliere Fabio Montemarani – conclude Lancioni –. Come nuova giunta vogliamo fare più squadra e interagire tra assessori".