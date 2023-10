Città allagata dopo mezz’ora di pioggia: "È colpa delle mancate manutenzioni"

Mezz’ora di pioggia e città allagata, Francesco Micucci, capogruppo del Pd, presenta un’interrogazione consiliare su quanto successo domenica 15 "perché da giorni – spiega – le previsioni del tempo confermavano l’alta probabilità di precipitazioni in quella serata e c’era quindi tutto il tempo per l’amministrazione, e per i servizi preposti, di eseguire l’ordinaria manutenzione e pulizia delle caditoie stradali. Sono bastati invece pochi minuti di pioggia intensa per allagare il sottopasso di via Buozzi e numerose strade della città, nei quartieri di San Marone, Santa Maria Apparente d altri". Per Micucci è evidente "che la pulizia delle caditoie non è stata sufficiente o non è stata effettuata affatto. Ci spieghino chi ha in carico questo servizio e, vista la scarsa prevenzione, perché non si sono almeno attivate squadre di operai della Protezione civile per assicurare il sopralluogo delle caditoie nella serata di domenica nelle zone maggiormente colpite, lasciando invece i cittadini soli a liberare le caditoie, anche sollevando i tombini per facilitare l’afflusso di acqua piovana nel sistema fognario?". Dal Dem anche la richiesta all’amministrazione di chiarimenti su "come intende agire per evitare che tali episodi accadano ancora in futuro e se c’è la disponibilità del Comune a sostenere le famiglie che hanno subito danni a causa della scarsa manutenzione del sistema di caditoie". Nell’interrogazione Micucci chiede anche al sindaco se "intende individuare eventuali responsabilità tecniche e politiche della situazione di pericolo che si è venuta a creare".