Città Amica: al Teatro Lauro Rossi un evento gratuito tra cultura e salute

Domani alle 18 al teatro Lauro Rossi ci sarà l’11esima edizione di "città amica". L’evento, gratuito, ha l’obiettivo di divulgare buone pratiche di medicina preventiva, corretti stili di vita e allo stesso tempo di trattare tematiche di attualità, coniugando come sempre cultura e salute, nell’intento di creare una comunità più consapevole e sana.

L’incontro sarà occasione per poter regalare un momento di divertimento e di informazione; vedrà nella prima parte uno spettacolo teatrale, mentre nella seconda si terrà un tavolo scientifico di approfondimento con illustri relatori e professionisti.

"Un evento che, come gli anni precedenti, vede la fusione tra arte e scienza, un’occasione unica per riflettere su come questi due mondi possano dialogare e arricchirsi reciprocamente e creare ponti tra discipline apparentemente distanti. Il teatro è uno strumento potente per rendere accessibili concetti a volte complessi, stimolando l’interesse verso tematiche talora anche delicate mentre il tavolo tecnico scientifico offre al pubblico l’opportunità di approfondimento grazie agli interventi di esperti che discutono e condividono le loro conoscenze", afferma il vice sindaco e assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità Francesca D’Alessandro.

"Amara" racconta l’esibizione di Mara, una diva per eccellenza, che sembra avere una vita fatta di luci abbaglianti e pailettes e che dispensa consigli apparentemente inutili tra un’esibizione e l’altra. La serata è resa possibile da una sinergia di diversi Clubs Service quali Rotary Club Macerata, Rotary Club Macerata "Matteo Ricci", Lyons Club Sferisterio, Lyons Club Macerata Host, Soroptimist, Kiwanis e di sponsors che da tempo condividono e sostengono questa iniziativa.