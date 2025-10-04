Città amiche di bambini e adolescenti. Macerata capofila, arrivano i fondi

Il Comune di Macerata diventa ente capofila provinciale e si aggiudica un finanziamento di 10mila euro per il sostegno a progetti che promuovano la rete delle città amiche dei bambini e degli adolescenti. "Questo finanziamento ci permetterà di attivare nuovi percorsi educativi, partecipativi e inclusivi, rafforzando il nostro ruolo all’interno della rete regionale – dichiara l’assessore all’istruzione Katiuscia Cassetta –. L’esperienza maturata in questi ultimi anni ha premiato il nostro operato che ha l’obiettivo di rendere Macerata sempre più sostenibile, inclusiva e attenta ai bisogni delle nuove generazioni. I progetti messi a terra e molto partecipati sono stati la costituzione del consiglio dei bambini, l’iniziativa ‘La scuola aperta per giocare’, nella campagna ‘Negozio amico dei bambini e delle bambine’ e in una serie di conferenze e incontri a supporto e supervisione del progetto con la presenza dello psicopedagogista Francesco Tonucci. Ma Macerata città dei bambini e delle bambine ha rivolto lo sguardo anche al teatro, all’autonomia di movimento dei bambini, all’ambiente, alla solidarietà e alla lettura con il bookcrossing su suggerimento proprio del consiglio, che ha realizzato il primo episodio del podcast ‘La voce delle bambine e dei bambini’. Abbiamo anche istituito il consiglio degli adolescenti". I progetti che verranno avviati riguarderanno il primo laboratorio artistico alla scuola primaria Mameli, la promozione del progetto sulla mobilità autonoma di bambini e ragazzi, e la stesura di un documento di policy per la la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.