Città della fraternità e del dialogo sull’esempio di Chiara Lubich

San Severino conferma l’adesione all’associazione "Città per la Fraternità". Il sodalizio, rappresenta un’esperienza di dialogo e confronto e, al tempo stesso, una rete tra Comuni ed altri enti locali che sentono di promuovere un laboratorio permanente di esperienze positive da mettere in rete dove vengano in rilievo la pace, i diritti umani, la giustizia sociale. Nell’ambito delle iniziative l’associazione promuove anche il premio internazionale ispirato a Chiara Lubich, figura che ha sviluppato in tutta la sua vita il disegno della fraternità universale. E’ in questo ambito che il Comune ha deciso di partecipare al bando per l’anno 2023/2024 presentando il progetto "Per una fraternità circolare".